W najbliższych dniach Główny Urząd Nadzoru Budowlanego uruchomi elektroniczny system wykonań zastępczych. Dzięki niemu inspektorom nadzoru budowlanego ma być łatwiej znaleźć np. wykonawcę rozbiórki, a firmom budowlanym zlecenia.

Zdarza się, że inspektor nadzoru budowlanego wydaje decyzję o wykonaniu rozbiórki, przywróceniu stanu poprzedniego czy też innych robotach budowlanych. Gdy właściciel nieruchomości nie wykonuje tej decyzji, a według GUNB zdarza się to często, nadzór budowlany ma prawo znaleźć wykonawcę zastępczego.

– Jest to rozwiązanie, które z jednej strony usprawnia realizację danego obowiązku po stronie właściciela obiektu, a z drugiej strony może generować zlecenia dla firm. W efekcie służy także lokalnej społeczności, bo pozwala na usunięcie potencjalnego zagrożenia lub pozbycie się uciążliwości – wyjaśnia GUNB.

Okazuje się, że w praktyce nie jest łatwo z tego rozwiązania korzystać, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. Tam, gdzie ludzie się znają, wolą nie zarabiać na rozbiórce budynków sąsiadów, nawet jeśli zbudowano je, łamiąc prawo. Stąd niski wskaźnik wykonalności takich decyzji. Z kolei do tych, którzy mogliby zająć się rozbiórką, inspektorzy nie wiedzą, jak dotrzeć z informacją o robotach, do jakich poszukują wykonawców. Dlatego GUNB postanowił stworzyć serwis internetowy, który ma pomóc inspektorom w znalezieniu wykonawców niepopularnych decyzji. Ma on też ułatwić wybór wykonawcy przez porównanie ofert.

Ogłoszenia dotyczące prac rozbiórkowych i budowlanych w serwisie będą zamieszczać powiatowe i wojewódzkie organy nadzoru budowlanego oraz organy administracji architektoniczno-budowlanej. GUNB ma za sobą etap testowania nowego serwisu. Inspektorzy, którzy brali w tym udział, podpowiedzieli, jak poprawić jego funkcjonalność. Serwis eWykonaniaZastepcze będzie jednym z kilku elementów, które już znalazły się w uruchomionym przez GUNB portalu e-Budownictwo. Jego idea jest taka, by w jednym miejscu zgromadzić wszystkie dostępne e-usługi i narzędzia cyfrowe, potrzebne w procesie budowlanym. Nowy portal jest dostępny pod adresem e-budownictwo.gunb.gov.pl.

– Udostępniamy bardzo ważne rozwiązanie, które stawia niejako kropkę i scala wszystkie nasze projekty cyfrowe. Portal przygotowaliśmy przede wszystkim z myślą o obywatelach, którzy na każdym etapie realizacji budowy potrzebują korzystać z naszych cyfrowych rozwiązań. Tu znajdą je wszystkie w jednym miejscu, dostępne przez całą dobę i siedem dni w tygodniu – mówiła podczas kongresu „Cyfryzacja procesu budowlanego w praktyce”, który niedawno odbył się w Warszawie, Dorota Cabańska, główny inspektor nadzoru budowlanego.©℗