Zanim zdążyliśmy dokładnie zapoznać się z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 lutego 2023 r. (sygn. akt III OSK 3945/21), stał się on już w świadomości wielu swoistym punktem zwrotnym w standardach ochrony danych osobowych. Uchyla on bowiem poprzedni wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego i decyzje Urzędu Ochrony Danych Osobowych nakładającą ogromną (prawie 3 mln zł) karę na administratora danych, m.in. z tytułu nieodpowiedniego zabezpieczenia danych. Ale czy w istocie zmienia to zasady gry, skoro UODO ponownie wyda decyzję w niniejszej sprawie? Piłka nadal jest zatem w grze.