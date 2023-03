W umowie spółki komandytowej można określić inny niż sześciomiesięczny termin wypowiedzenia. W szczególności możliwe jest umowne skrócenie tego ustawowego okresu. Muszą jednak na to wyrazić zgodę wszyscy zainteresowani wspólnicy. Na tym nie koniec. Otóż umowa spółki może również dopuszczać wystąpienie z niej wspólnika ze skutkiem natychmiastowym. Także w tym przypadku musi się to odbyć za zgodą pozostałych wspólników.

Możliwość umownego wypowiedzenia udziału przez jednego wspólnika za zgodą pozostałych – choć niewyrażona wprost w kodeksie spółek handlowych – jest jednak dopuszczalna zgodnie z zasadą swobody umów. Termin wystąpienia danej osoby określa wówczas porozumienie wspólników. Zwrócono na to uwagę w postanowieniu Sądu Okręgowego w Łodzi z 3 grudnia 2019 r. (sygn. akt XIII Ga 840/19). Jak podkreślono, ustawowy sześciomiesięczny okres wypowiedzenia ma za zadanie przede wszystkim ochronę interesu spółki. Dzięki temu spółka może przygotować się organizacyjnie i finansowo do wystąpienia wspólnika (wypowiedzenie skutkuje bowiem ustaniem więzi majątkowej i korporacyjnej wspólnika ze spółką). Jeżeli jednak wszyscy wspólnicy są zgodni co do wystąpienia wspólnika ze skutkiem natychmiastowym, to uznać należy, że interes spółki nie jest w takiej sytuacji zagrożony.