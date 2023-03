I choć rozporządzenie to postawiło przed podmiotami realizującymi e-kampanie marketingowe nowe wyzwania już dobrych kilka lat temu, to cały czas jest to działalność na granicy ryzyka. I w zasadzie będzie tak do czasu, aż niejednoznaczna praktyka stosowania przepisów RODO w odniesieniu do działań marketingowych ulegnie zmianie poprzez zatwierdzenie przez Urząd Ochrony Danych Osobowych projektu Kodeksu dobrych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych w działaniach marketingu bezpośredniego. Został on złożony do urzędu w maju ubiegłego roku przez Polskie Stowarzyszenie Marketingu. Kodeks ten może niewątpliwie przyczynić się do ujednolicenia wykładni i właściwego stosowania przepisów, ale należy liczyć się z wielomiesięczną procedurą jego zatwierdzania. Pamiętajmy, że w przypadku jedynego aktualnie obowiązującego kodeksu, czyli Kodeksu postępowania dotyczącego ochrony danych osobowych przetwarzanych w małych placówkach medycznych, zgłoszonego przez Porozumienie Zielonogórskie, trwało to ponad cztery lata, co obrazuje skalę wyzwań, przed jakim stoi branża marketingowa.