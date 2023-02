W ramach tzw. postępowania wzorcowego, toczącego się z powództwa polskiej firmy transportowej ze Zgorzelca, sąd będzie badał, czy stawka opłaty drogowej wyliczona przez rząd federalny za te lata na podstawie ekspertyz o kosztach infrastruktury za lata 2014 i 2018 jest zgodna z prawem. Od tego orzeczenia – które nie tylko będzie konstytutywne dla linii orzeczniczej, lecz także wyznaczy ramy postępowania dla organu rozpatrującego wnioski o zwrot części myta – zależy, czy przewoźnicy odzyskają część pieniędzy. Łącznie może chodzić o miliony euro. Do tej pory do Federalnego Urzędu ds. Logistyki i Mobilności (BALM), czyli organu pobierającego myto (BAG), wpłynęło ok. 38 tys. wniosków o zwrot opłaty drogowej, w większości dotyczących właśnie okresów, których dotyczy rzeczywiste postępowanie modelowe.