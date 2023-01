Każde umorzenie jest następstwem porozumienia między wspólnikami a spółką wyrażonego w jej umowie. Zwrócono na to uwagę w wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 2 października 2019 r. (sygn. akt I AGa 65/19). Jak podkreślono, wspólnik przystępujący do spółki akceptuje określoną treść jej umowy . Jeżeli przewiduje ona umorzenie przymusowe lub automatyczne, wspólnik godzi się na to, że po spełnieniu określonych warunków może zostać umorzony również jego udział.