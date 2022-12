Najnowsze orzeczenie dotyczy właśnie takiej bazy. Utworzyła ją firma zajmująca się telemarketingiem, która pozyskuje numery telefoniczne z internetu. Jej pracownicy dzwonili pod te numery i pytali, czy abonent jest zainteresowany uzyskaniem informacji o kursach angielskiego. Jeśli był, to prosili o podanie danych takich jak imię i nazwisko oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Jeśli nie, to wpisywali numer na wewnętrzną „czarną listę”, po to by już więcej na niego nie dzwonić.