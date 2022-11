Usterki techniczne uniemożliwiające dostęp do usług i oglądania na żywo transmitowanych treści – to skłoniło prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasza Chróstnego do wszczęcia postępowania wyjaśniającego w sprawie serwisu streamingowego Viaplay. Szef organu nadzorczego wystąpił również o wyjaśnienia do Cyfrowego Polsatu oraz Canal+ Polska.

Działania szefa UOKiK związane są z 40 skargami od konsumentów, które wpłynęły do urzędu na skandynawską platformę Viaplay Group International AB. Oferuje ona klientom dostęp do filmów, seriali i programów, jednak jest szczególnie atrakcyjna ze względu na udostępnianie transmisji na żywo wydarzeń sportowych. I to właśnie tej części oferty dotyczą skargi. Klienci wytykają przerwy w dostępie do usługi , problemy z dźwiękiem, przycinanie się obrazu lub zawieszanie się transmisji. Viaplay na swojej stronie internetowej zapewnia, że wszystkie rozgrywki sportowe są udostępniane w „bardzo wysokiej jakości streamingu”. Prezes UOKiK sprawdzi, czy te obietnice mają pokrycie w rzeczywistości.