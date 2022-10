W skład zarządu spółki może wchodzić co najmniej jedna osoba. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, to sposób reprezentowania określa umowa spółki. Może ona przewidywać reprezentację samodzielną (jednoosobową) lub łączną. Gdy umowa nie zawiera żadnych postanowień w tej kwestii, do składania oświadczeń w imieniu spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego łącznie z prokurentem.