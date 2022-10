"W tym roku, na chwilę obecną, mamy kary nałożone 57 mln (zł - PAP)" - powiedział Chróstny w piątek w Programie 3 Polskiego Radia.

Jak dodał, decyzje Urzędu dotyczą m.in. kontroli koncentracji. "Mamy naprawdę bardzo ciekawe postępowania - nowe rynki, na których jesteśmy, w których dotychczas nie byliśmy np. w sporcie mamy trzy postępowania, ale też rynek sztuki - rynek, gdzie nigdy, jako UOKiK nie reagowaliśmy, którym nigdy się nie zajmowaliśmy" - powiedział.

Chróstny przekazał, że pieniądze z kar trafiają do budżetu państwa. "Kary mają element prewencyjny i mają zachęcać przedsiębiorców do tego, żeby się dostosowali się do przepisów; żeby ze szczególną troską dbali o konsumentów i dbali o uczciwą konkurencję na rynku" - powiedział.

W 2021 r. UOKiK wydał 988 decyzji z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz nałożył kary w wysokości 486,1 mln zł. (PAP)

autorka: Aneta Oksiuta