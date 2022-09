Warto podkreślić, że nie ma katalogu dozwolonych rodzajów uprzywilejowania. Dlatego istnieje możliwość ich tworzenia na konkretne potrzeby. Do najbardziej popularnych zalicza się uprzywilejowanie dotyczące głosowania i otrzymywania dywidendy. Jednak umowa i statut spółki mogą przewidywać też specjalne uprawnienia do powoływania i odwoływania członków jej organów lub wyrażania zgody na dokonywanie określonych czynności przez zarząd. Ponadto istnieje możliwość przyznania pierwszeństwa do obejmowania udziałów lub akcji w podwyższonym kapitale spółki.

Dodatkowe uprawnienia mogą być związane z konkretnymi osobami będącymi udziałowcami bądź akcjonariuszami. Wówczas co do zasady wygasają one z chwilą utraty przez te osoby statusu wspólnika lub akcjonariusza. Są to bowiem tzw. uprawnienia osobiste.