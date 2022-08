Z opinii naukowej przygotowanej przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w 2020 r. wynika, że żywność zanieczyszczona ochratoksyną A może uszkadzać nerki oraz powodować ich nowotwory. Dokument ten doprowadził do przyjęcia rozporządzenia Komisji UE nr 2022/1370 z 5 sierpnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów ochratoksyny A w niektórych środkach spożywczych. Obniża ono najwyższe dopuszczalne poziomy ochraktoksyny A np. w produktach piekarniczych, kawie oraz suszonych owocach winorośli i ustanawia najwyższe dopuszczalne jej poziomy w pozostałych produktach. Rozszerza również istniejące limity zanieczyszczenia tą substancją z niektórych przypraw na wszystkie mieszanki przypraw.