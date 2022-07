Prowadzę działalność gospodarczą i moja firma przechodzi postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu. Zawarty został układ z wierzycielami, a sąd restrukturyzacyjny wydał postanowienie o jego zatwierdzeniu (jest już ono prawomocne). W wyniku zatwierdzenia układu wierzytelności przysługujące bankom zostały zredukowane do 70 proc. należności głównej, doszło również do umorzenia wszelkich odsetek i należności ubocznych (takich jak prowizje, marże, koszty upomnienia) oraz do rozłożenia płatności na 24 miesięczne raty. Jednym z wierzycieli jest Bank X SA. Według układu moja firma powinna na jego rzecz co miesiąc płacić ratę układową w wysokości 500 zł. Mimo to bank pobrał z konta 4000 zł i zaliczył je na poczet swojej wierzytelności kredytowej. Czy był uprawniony do takiego działania? Autorami opracowania są Bartosz Magnowski adwokat, doradca restrukturyzacyjny, BM Restrukturyzacje sp. z o.o. oraz Kamila Notka prawnik, BM Restrukturyzacje sp. z o.o.

Nie. Bank X SA nie jest uprawniony do pobierania wyższych kwot, niż wynika to z prawomocnie zatwierdzonego układu. Samowolne pobieranie sumy pieniężnej oznacza nierespektowanie prawomocnego orzeczenia sądowego oraz utrudnia wykonanie układu w stosunku do pozostałych wierzycieli, co może wiązać się z odpowiedzialnością odszkodowawczą Banku X SA zarówno wobec dłużnika, jak i pozostałych wierzycieli.