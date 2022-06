Jeżeli deweloperzy do tej pory lekko traktowali obowiązki związane z prospektem informacyjnym, to w stosunku do inwestycji, w których sprzedaż lokali rozpocznie się po 1 lipca br., powinni zmienić swoje podejście. Tego dnia wejdzie w życie tzw. nowa ustawa deweloperska (czyli ustawa z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym; Dz.U. poz. 1177). Ustawodawca uznał, że do szczególnie istotnych kwestii należy zapewnienie nabywcom przez dewelopera prawa do jak najpełniejszej wiedzy o warunkach i otoczeniu inwestycji. Dlatego m.in. znacząco rozbudowana została treść prospektu informacyjnego, a także zwiększono obowiązki dewelopera z nim związane. Przypomnijmy, że jest to dokument, w którym deweloper przedstawia kluczowe informacje dotyczące m.in.: sytuacji prawno-finansowej, realizowanego przedsięwzięcia bądź zadania inwestycyjnego oraz konkretnego, zaoferowanego danemu nabywcy lokalu mieszkalnego bądź domu jednorodzinnego.