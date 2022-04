Zgodnie z ustawą każda reklama wyrobów medycznych musi być sformułowana w sposób zrozumiały dla laika. Nie wolno w niej wykorzystywać wizerunku osób wykonujących zawody medyczne lub podających się za takie osoby. Zabronione jest też namawianie dzieci do nabycia reklamowanych wyrobów lub nakłanianie rodziców do dokonania zakupu dla swoich pociech. Reklama nie może również wprowadzać w błąd m.in. co do zasad i warunków konserwacji albo serwisu. Promocję mogą prowadzić wyłącznie podmioty gospodarcze. Mają one obowiązek przechowywania wzorów reklam oraz informacji o miejscach jej rozpowszechniania przez dwa lata od zakończenia roku kalendarzowego, w którym ta reklama była publicznie rozpowszechniana. Zasady dotyczące reklam stosuje się również do przekazywania próbek w celu promocji wyrobów.