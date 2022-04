Chociażby poprzez stworzenie rozwiązania na miarę brytyjskiego rejestru „Do Not Call” (z ang. „Nie dzwonić”), czyli serwisu preferencji telefonicznych (TPS). Firmy marketingowe w Wielkiej Brytanii mają prawny obowiązek sprawdzenia, raz na 28 dni, czy abonent nie figuruje w tym rejestrze. Jeżeli tak, to pod groźbą kary administracyjnej nie można do niego dzwonić. Jeżeli go nie ma, to można śmiało kierować do niego oferty marketingowe. Rejestr prowadzony jest przez organizację pozarządową żyjącą ze składek firm telemarketingowych. Obywatele mogą bezpłatnie wpisać się do rejestru.