- Bardzo dobrze, że projekt ustawy o systemie kaucyjnym trafił wreszcie do konsultacji. To istotny element zbliżania polskiej gospodarki do gospodarki o obiegu zamkniętym. Jest to rozwiązanie, które wprowadzone poprawnie pozwoli zamknąć obieg surowców i opakowań, a jednocześnie wzmocnić i rozpropagować rozwiązania zwrotne. Jak zwykle jednak liczą się szczegóły, a przedstawiona propozycja nie należy do idealnych - mówi DGP Filip Piotrowski z Polskiej Organizacji Zero Waste.