Z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (dalej: u.s.g.) wynika, że do zadań wójta należy w szczególności gospodarowanie mieniem komunalnym gminy. A więc i składnikami majątkowymi, które to mienie nieruchome tworzą. O ile jednak przepisy ustawy o gospodarce komunalnej określają sposób gospodarowania mieniem nieruchomym (np. dzierżawy nieruchomości samorządowych), o tyle nie ma przepisów powszechnie obowiązujących, które regulowałyby tryb sprzedaży mienia ruchomego, w tym pochodzącego z odpadów rozbiórkowych. Wójt gminy może więc samodzielnie decydować, w jaki sposób dokona zbycia mienia ruchomego. W praktyce przy zbywaniu takiego mienia organizowane są często przetargi. Wówczas wójtowie wydają w tym zakresie stosowne zarządzenia ustalające zasady przetargu, cenę wywoławczą i inne warunki. A zatem w tym zakresie przedmiotowym mają oni swobodę w wyborze form zbycia mienia. W przypadku przyjęcia wspomnianego zarządzenia wójt gminy musi się do niego stosować. W sytuacji więc, w której w danej gminie obowiązuje tryb przetargowy zbywania mienia ruchomego, to nie ma możliwości, aby wójt prowadził negocjacje indywidualne z określonym podmiotem. Takie działanie byłoby sprzeczne z ww. zarządzeniem, a dodatkowo mogłoby skutkować oskarżeniem wójta o brak obiektywności czy jawności gospodarowania mieniem. Ponadto również art. 50 ust. 1 u.s.g. przewiduje, że obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem komunalnym jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona.