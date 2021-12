To pierwszy kraj na świecie, który wprowadził regulacje dotyczące sklepów z aplikacjami mobilnymi. Ustawa w tej sprawie weszła w życie we wrześniu, natomiast projekt przepisów wykonawczych umożliwiających jej egzekwowanie Koreańska Komisja Łączności (Bangtongwi) przedstawiła w listopadzie tego roku. Przewidują one, że dominujące sklepy z aplikacjami, czyli App Store i Google Play, będą musiały zapłacić do 2 proc. przychodów z tego segmentu południowokoreańskiego rynku, jeśli nadal będą zmuszać twórców aplikacji do korzystania wyłącznie z własnych systemów płatności.