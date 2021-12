Spółka skierowała więc pozew do sądu, żądając zwrotu przez bank wspomnianych ponad 6,2 mln zł wraz z odsetkami. I tu zaczął się spór, który w efekcie trafił do Sądu Najwyższego w formie pytania prawnego. Chodziło o ustalenie, od kiedy faktycznie powinien biec termin przedawnienia roszczeń – czy od dnia ostatecznego rozliczenia transakcji (czyli od grudnia 2008 r., jak twierdził bank), czy jednak od daty powzięcia informacji o praktykach banku – czyli od marca 2014 r., jak uważali pełnomocnicy spółki, powołując się w tym względzie na wprowadzenie kontrahenta w błąd przez bank co do istotnych warunków umowy. Spółka uznała więc, że ma prawo uchylić się od skutków kontraktu, powołując się na tę wadę oświadczenia woli, zgodnie z art. 88 par. 1 k.c.