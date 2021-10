Nowe wymogi wprowadzi ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych, której projekt pod koniec września rząd skierował do konsultacji społecznych. Akt ten zastąpi obowiązujące przepisy, które pochodzą jeszcze z lat. 50 XX w. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1947) i nie przystają do współczesnych realiów. Jednym z założeń jest ściślejszy nadzór nad branżą pogrzebową, dziś traktowaną przez prawo jak każda inna działalność gospodarcza. Jak podkreślał w rozmowie z DGP odpowiedzialny za projekt Wojciech Labuda, pełnomocnik prezesa Rady Ministrów ds. reformy regulacji administracyjnych związanych z ruchem naturalnym ludności i ochrony miejsc pamięci, chodzi m.in. o kwestie sanitarne, a także o ograniczenie szarej strefy.

Najważniejsza zmiana to uznanie, że przedsiębiorstwa z branży pogrzebowej (czyli zarówno domy pogrzebowe, jak i zakłady zajmujące się transportem zwłok, ich kremacją czy ekshumacją) prowadzą działalność regulowaną. Tym samym od 1 czerwca 2022 r. będą one musiały dokonać wpisu do rejestru prowadzonego przez głównego inspektora sanitarnego. Wniosek będzie podlegał opłacie w wysokości 10 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Rejestr będzie ogólnodostępny, choć sam przedsiębiorca zadecyduje, czy upubliczni m.in. adres prowadzonej działalności czy dane kontaktowe. Za prowadzenie działalności bez wpisu będzie grozić kara pieniężna do 100 tys. zł.

Za to uzyskanie wpisu będzie wiązać się z pewnymi ułatwieniami. - Wprowadzenie elektronicznego rejestru działalności regulowanej umożliwi stworzenie elektronicznych usług dla przedsiębiorców pogrzebowych, np. związanych z dostępem do elektronicznych kart zgonu w części potrzebnej do pochówku czy też w celu zdalnej obsługi wniosków o zasiłek pogrzebowy, składanych drogą elektroniczną - deklarują autorzy projektu.

Sami przedstawiciele środowiska uważają, że to zbyt optymistyczny obraz. Ich zdaniem szara strefa usług pogrzebowych jest spora i ma się bardzo dobrze. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że zdarzają się przypadki cięcia kosztów poprzez np. wzajemne wypożyczanie sobie pojazdów służących do transportu zwłok czy podpisywania umów o korzystanie z chłodni z miejscowymi kościołami.

Ma jednak zastrzeżenia co do określonych w projekcie wymagań. Jego zdaniem są zbyt ogólne. - W ramach społecznej inicjatywy „(nie)zapomniane cmentarze” ta kwestia była badana. Stwierdziliśmy wówczas, że m.in. warto byłoby wprowadzić obowiązek posiadania przez przedsiębiorcę pogrzebowego przynajmniej dwóch autokarawanów należących do niego (na własność bądź w leasingu). Wszystko po to, żeby nie dochodziło do sytuacji, w których firma dysponuje wyłącznie tymi, które wypożycza od innych - wskazuje Wolicki.