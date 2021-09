To prawda. Mogliśmy oczywiście dołączyć do GFIN dużo wcześniej. Ale są ku temu powody. Gdy objąłem funkcję dyrektora departamentu innowacji finansowych fintech w październiku 2019 r., uznaliśmy, że pewne sprawy wymagają uporządkowania, a założenia pewnych projektów muszą zostać zweryfikowane. Założyliśmy też jednak kontynuację wartościowych projektów, które były już w toku. Departament działał nad identyfikacją barier prawnych dla branży innowacji finansowych. Funkcjonował program Innovation Hub, w którym łącznie wzięło już udział ponad 180 podmiotów. W jego ramach przedsiębiorcy mogą zweryfikować, jakim przepisom podlegają planowane przez nich rozwiązania z zakresu innowacji finansowych. Potem nadeszła pandemia koronawirusa, która pokrzyżowała część naszych planów. W tym czasie udało nam się jednak kontynuować prace nad raportem dotyczącym barier prawnych. Opublikowaliśmy go w kwietniu br. Wskazano w nim 193 przeszkody w rozwoju sektora. I poszliśmy za ciosem – 20 z nich zostało już zlikwidowanych. Pracujemy teraz nad zniwelowaniem 20 kolejnych. A resztą zajmują się ministerstwa posiadające inicjatywę ustawodawczą. Zdobyte w tym czasie doświadczenie pozwoliło nam uzyskać przekonanie, że dołączając do GFIN, będziemy członkiem, który wniesie swój wkład merytoryczny oraz doświadczenie do działalności tej organizacji.