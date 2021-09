„Rozwiązania zawarte w projekcie niosą negatywne i niesprawiedliwe biznesowe konsekwencje dla niektórych uczestników rynku” – czytamy w stanowisku. Według organizacji prowadzą one m.in. do nieograniczonej odpowiedzialności wprowadzających (brak wpływu na poziomy recyklingu i karanie opłatą produktową bez względu na ponoszone koszty zagospodarowania), braku transparentności przepływów pieniężnych do systemu gminnego czy znacznych zaburzeń w obszarze swobody prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje odpowiedzialności producentów, szczególnie w porównaniu z pozostałymi uczestnikami systemu, takimi jak organizacje samorządu gospodarczego.