Główne cele to wprowadzenie tzw. prawa holdingowego, a wraz z nim kategorii „grupy spółek” mającej swój „interes”, oraz umożliwienie spółce dominującej sprawnego zarządzania taką grupą. A także zwiększenie odpowiedzialności rad nadzorczych – w tym celu, jak wskazuje MAP, mają one stać się równoprawnymi partnerami zarządów.

Wiceszef MAP Maciej Małecki, który przejął prace nad projektem po Januszu Kowalskim, w niedawnym wywiadzie dla DGP („Likwidujemy wąskie gardło między spółką a radą nadzorczą”, 20 lipca 2021 r.) podkreślał natomiast: – Naszym celem jest skrócenie i ułatwienie procesu decyzyjnego. Wprowadzamy to rozwiązanie po to, by nasze spółki wygrywały rywalizację nie tylko na naszym rynku, ale także na rynkach zagranicznych – aby mogły szybciej reagować.