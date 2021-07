Oznacza to, że po wygaśnięciu vouchera klient , który nie zrealizował go z przyczyn leżących po jego stronie, nie ma możliwości żądania zwrotu pieniędzy. – Działa to tak samo jak w przypadku nieskorzystania z opłaconej wycieczki – tłumaczy Ilona Kuźniecow. Potwierdza to nam również resort rozwoju.Klient może ewentualnie odstąpić od umowy, jednocześnie potrącając z kwoty vouchera opłatę za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej.