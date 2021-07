– Choć portal na przestrzeni lat zmienia się na lepsze, bo co jakiś czas dodawane są nowe funkcjonalności, to niestety nie zawsze wszystko działa jak należy. Przykładowo podczas szkolenia organizowanego w katowickiej izbie adwokackiej usłyszałam, że aby uzyskać automatyczne przypisanie mnie do sprawy w portalu informacyjnym, muszę w pierwszym piśmie procesowym, oprócz wymaganego ustawą adresu poczty internetowej i numeru telefonu, podać jeszcze numer PESEL. Nie rozumiem, dlaczego miałabym podawać tak istotne dane osobowe w piśmie, które jest późnej udostępniane innym pełnomocnikom, stronom, biegłym etc. Zwłaszcza że np. strony nie mają obowiązku zachowania tych danych w tajemnicy – mówi mec. Natalia Klima-Piotrowska z katowickiej Kancelarii Piotrowscy. – Poza tym w przypadku apelacji, gdy sprawa trafia do drugiej instancji, system automatycznie powinien przypisywać do sprawy nowe sygnatury. Na swoim koncie nie widzę ich nawet w sprawach, o których skądinąd wiem, że zostały już nadane – dodaje mec. Klima-Piotrowska.

Właśnie problemy z RODO i ujawnieniem w systemie numerów PESEL pełnomocników i pracowników sądów stawiają pod znakiem zapytania kwestię korzystania po 3 lipca z e-doręczeń w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć, trwają prace nad modyfikacją portalu pod kątem anonimizacji PESEL, ale trudno powiedzieć, z jakim zakończą się skutkiem. Poza tym, choć ustawodawca wprowadzał elektroniczne doręczenia jako narzędzie, które ma przyspieszyć postępowanie sądowe, to akurat pracę pracowników sekretariatów (którzy dziś wysyłają pisma tradycyjną pocztą) – wręcz spowolni. Wszystko dlatego, że systemy do obsługi sądów nie są kompatybilne z portalem informacyjnym, przez co trzeba na piechotę przeklejać treści z jednego systemu do drugiego.

Pojawiają się też odmienne poglądy co do subkont, do których dostęp mają ustanowieni w sprawie pełnomocnicy substytucyjni czy aplikanci. Zgodnie z regulaminem urzędowania sądów powszechnych posiadacz subkonta jest uprawniony do „przeglądania danych o sprawie”, a zatem nie do ich odbierania. Pytanie więc, czy jeśli w sprawie pojawi się nowe pismo, które odbierze posiadacz subkonta, to czy będzie ono uznane za doręczone. – W tym względzie funkcjonują obecnie dwie interpretacje. Jedna, mówiąca, że nie wywołuje to skutku w postaci doręczenia, jak i druga, niekorzystna z punktu widzenia pełnomocników i interesów stron, zgodnie z którą od tego momentu zaczyna płynąć termin – wskazuje mec. Natalia Klima-Piotrowska.

Na wniosek wierzyciela (choćby jednego) komornik będzie mógł przeprowadzić licytację w sposób elektroniczny. Wówczas obwieszczenie o niej pojawi się na stronie internetowej, a sam przetarg potrwa siedem dni (początek i koniec powinien przepadać pomiędzy godz. 9 a 14 w dni robocze). Chętni do wzięcia udziału w licytacji będą musieli założyć indywidualne konto w systemie do e-licytacji. Tam też zostanie umieszczony opis i oszacowanie sprzedawanej nieruchomości. Zainteresowani nią będą musieli wnieść rękojmię przelewem – na tyle szybko, by na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu pieniądze zostały zaksięgowane na koncie komornika. Wraz z rękojmią licytant będzie zobowiązany do podania danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu (np. numeru PESEL, numeru dokumentu tożsamości i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego, czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu, czy jako pełnomocnik innej osoby). W toku przetargu licytanci zaoferują cenę za pomocą systemu, a wygra ten, którego oferta w chwili zakończenia będzie najwyższa. Nie później niż tydzień po zamknięciu przetargu komornik prześle sądowi protokół z jego przebiegu oraz wszystkie nierozpoznane skargi i dokumenty niezbędne do udzielenia przybicia. Sąd albo referendarz sądowy wyda postanowienie co do przybicia na posiedzeniu niejawnym w terminie tygodnia od dnia otrzymania protokołu. Postanowienie co do przybicia zostanie doręczone licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.