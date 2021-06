„Z zadowoleniem stwierdzam, że ZUS coraz częściej uwzględnia zasady Konstytucji Biznesu, a także interpretuje przepisy na korzyść przedsiębiorców” – powiedział, cytowany w sobotnim komunikacie, Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

W komunikacie Biura Rzecznika MŚP opisano sytuację przedsiębiorcy, który z powodu błędu systemu księgowo – podatkowego przy ubieganiu się o zwolnienie ze składek ZUS omyłkowo nie uwzględnił jednego z pracowników w deklaracji rozliczeniowej. Po otrzymaniu informacji o wysokości przyznanej pomocy, złożył do ZUS ponowny wniosek o zwolnienie ze składek za dany miesiąc, załączając korektę deklaracji rozliczeniowej.

„ZUS pozostawił wniosek przedsiębiorcy bez rozpoznania, powołując się na brzmienie przepisu art. 31 zq ust. 4 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Ustawa o COVID-19) wskazując, że Przedsiębiorca złożył już wcześniej wniosek o zwolnienie ze styczeń 2021, otrzymał informację o przyznanym zwolnieniu, a prawo do zwolnienia z obowiązku opłacania należności ze składek ZUS jest ustalone na dzień rozpatrywania wniosku” – wskazano.

Zaznaczono w nim także, że ZUS poinformował przedsiębiorcę, że przy zwolnieniu ze składek uwzględnia się tylko te korekty deklaracji rozliczeniowych, które wpłynęły do ZUS przed dniem rozpatrzenia wniosku przez ZUS. Rzecznik MŚP podjął interwencję i wskazał, że przepisy ustawy nie wykluczają możliwości dokonania korekty dokumentów rozliczeniowych.

„Prawo do korekty dokumentów rozliczeniowych jest prawem płatnika składek. Ponadto, Rzecznik MŚP zauważył, że stanowisko ZUS narusza zasadę równego traktowania Przedsiębiorców, przeczy zasadzie zaufania Przedsiębiorców do władzy publicznej oraz narusza prawo do nie dyskryminowania w życiu gospodarczym” – napisano w komunikacie.

Biuro Rzecznika MŚP zwróciło uwagę, że stanowisku ZUS może dojść do sytuacji, w której jednym przedsiębiorcom będzie zaliczać się korekty deklaracji rozliczeniowych, a inni będą się spotykać z odmową uwzględnienia korekty.

„ZUS, po ponownej analizie sprawy, zmienił wysokość przyznanego wcześniej Przedsiębiorcy zwolnienia, uwzględniając korektę dokumentów rozliczeniowych za styczeń 2021 roku” – podano.