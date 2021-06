Zdaniem EUIPO pod względem koncepcyjnym sporne znaki są neutralne. Sąd to zakwestionował, odwołując się do wspomnianej już międzynarodowej renomy artystki. Co istotne, nie zgodził się również ze stanowiskiem EUIPO, które uznało, że słowo CYRUS, czyli element wspólny obydwu znaków, ma większe znaczenie, gdyż konsumenci zwracają uwagę przede wszystkim na nazwisko artysty, mniejszą wagę przykładając do jego imienia. Choć w wielu przypadkach może to być prawda, to nie w sytuacji, gdy piosenkarka jest powszechnie kojarzona z imienia i nazwiska łącznie.