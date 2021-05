W pierwszej kolejności warto przypomnieć o ogólnej zasadzie odpowiedzialności z art. 556 kodeksu cywilnego (dalej: k.c.), gdzie postanowiono, że sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). W orzecznictwie sądowym akcentuje się, że przepisy o rękojmi za wady fizyczne rzeczy odnoszą się także do sprzedaży rzeczy używanych, a więc również w takim przypadku sprzedana rzecz winna być właściwej jakości i nadawać się do użytku. Jeśli rzecz takich cech nie osiąga, to przypisać jej można wadliwość fizyczną w rozumieniu art. 556 par. 1 k.c.