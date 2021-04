Przedsiębiorcy będą składać pozwy w ramach postępowania cywilnego, co wiąże się jednak z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej (5 proc. od żądanej w pozwie kwoty) i prawdopodobnie długim oczekiwaniem na wyznaczenie terminu rozprawy. Jak podkreśla prawnik, to właśnie wysokie koszty mogą zniechęcać część osób do wystąpienia na drogę sądową. Opłata mogłaby być niższa w przypadku pozwu zbiorowego, jednak w tej sytuacji wiązałby się on z dużym ryzykiem jego odrzucenia.