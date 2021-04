W środę minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że od poniedziałku 26 kwietnia w jedenastu województwach przywrócone zostanie funkcjonowanie salonów urody i fryzjerskich oraz zakładów kosmetycznych.

Według Łenczyńskiego salony piękności są najbezpieczniejszymi miejscami usługowymi. "Nie dostrzegamy żadnego uzasadnienia kwietniowego lockdownu, rząd nigdy nie przedstawił statystyk transmisji w salonach" - wskazał.

Lider Beauty Razem dodał, że rząd powinien otworzyć całą Polskę, ale otworzył przy okazji puszkę Pandory. "Otwarcie salonów w 2/3 Polski może stworzyć turystykę fryzjersko-kosmetyczną. Dla niektórych osób stanie się to pretekstem, by odwiedzić przyjaciół z sąsiedniego województwa i przy okazji pójść do kosmetyczki czy fryzjera" - stwierdził. Zastrzegł, że dziś trudno jeszcze oszacować skalę tego zjawiska.

W ocenie Łenczyńskiego decyzje o zamknięciu spowodowały, że klienci stracili możliwość korzystania z usług, a specjaliści beauty - pracę. "Natomiast budżet państwa stracił podwójnie, zarówno rekompensaty i podatki" - wskazał. Jak dodał, dlatego należało przyznać się do błędnej decyzji o lockdownie salonów piękności i otworzyć branżę w całej Polsce.

Łenczyński zaznaczył, że pomimo deklarowanego przez MRPiT miliarda zł rekompensat, w rzeczywistości straty branży w kwietniu br. mogły być nawet czterokrotnie większe. "Do dziś z obiecanych środków pomocowych nie wpłynęła na konto żadnego przedsiębiorcy oraz pracownika objętego lockdownem ani jedna złotówka. Wnioski będzie można składać 26 kwietnia, czyli po lockdownie, tymczasem powinny wesprzeć zamknięte firmy i ludzi, którzy stracili pracę, wtedy, gdy ich przychody skokowo spadły do zera" - dodał.

Beauty Razem to grupa zrzeszająca ok. 50 tys. pracowników i przedsiębiorców z sektora urody, która powstała w czasie wiosennego lockdownu.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował w środę, że w 11 województwach: małopolskim, pomorskim, zachodniopomorskim, lubelskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, podkarpackim, świętokrzyskim, podlaskim i lubuskim, od poniedziałku 26 kwietnia będą mogły działać salony urody, fryzjerskie i kosmetyczne. Natomiast w woj.: śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i opolskim utrzymane zostają dotychczas obowiązujące obostrzenia.