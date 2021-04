Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o odpadach co do zasady „zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat”. Podobnie przedstawia się sprawa pozwoleń na wytwarzanie odpadów. Również one zgodnie z art. 188 ust. 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2338; dalej: p.o.ś.) wydawane są one co do zasady na czas określony, nie dłuższy niż na 10 lat. Z przytoczonych rozwiązań więc wynika, że co do zasady decyzje stanowiące podstawę magazynowania odpadów są wydawane na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat.