O przygotowaniu pakietu systemowych rozwiązań, w tym kompleksowej nowelizacji ustawy o rzemiośle, wiceminister rozwoju Olga Semeniuk mówiła już ponad rok temu, jeszcze przez pandemią koronawirusa. W ostatnich dniach Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, w odpowiedzi na pytania DGP przekazało, że prace dotyczące ustawy o rzemiośle są obecnie na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych. Skierowanie projektu do konsultacji, jak podało, możliwe będzie po wypracowaniu go w ramach ministerstwa, co planowane jest na II kw. tego roku.