Nie oznacza to jednak, że w sposób automatyczny można ją rozciągnąć na dowolne produkty. Takie wnioski płyną z wyroku Sądu Unii Europejskiej, który rozpoznawał skargę znanego producenta odzieży sportowej Pumy przeciwko rejestracji unijnego znaku PUMA-System. Zgłosiła go niemiecka spółka CAMäleon Produktionsautomatisierung, która tworzy m.in. oprogramowanie do zarządzania systemami obróbki (m.in. frezowania). Chciała go zarejestrować m.in. dla obrabiarek, pił czy linii spawalniczych, ale także dla sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania komputerowego. Sprzeciw złożył jednak producent odzieży sportowej PUMA. Izba Odwoławcza Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) uwzględniła go, ale tylko częściowo w odniesieniu do m.in. słuchawek, telefonów komórkowych, laptopów i oprogramowania komputerowego. Uznała bowiem, że mogą one być wykorzystywane do programów treningowych, a więc wykazują związek z odzieżą i obuwiem sportowym. W pozostałym zakresie sprzeciw został oddalony.