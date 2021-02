Jak tłumaczy w komentarzu dla DGP Bartosz Piątek, radca prawny w PwC Legal, mimo że przepisy antyzatorowe obowiązują już ponad rok, dopiero w ostatnich miesiącach wzbudziły one duże zainteresowanie rynku. – Miało to związek z obowiązkiem złożenia sprawozdania o stosowanych w ubiegłym roku terminach płatności oraz wszczęciem przez prezesa UOKiK tylko do końca ubiegłego roku stu postępowań dotyczących zatorów płatniczych, a także z zapowiedzią sukcesywnego wszczynania kolejnych – wyjaśnia ekspert.

– Nasze doświadczenia pokazują, że aktualnie rynek aktywnie pracuje nad dostosowaniem dotychczasowej działalności do nowej regulacji, w celu rzetelnego przygotowania się do potencjalnych kontroli prezesa UOKiK, a także w obawie przed konsekwencjami za brak zgodności – wskazuje prawnik PwC Legal.

Ekspertka Deloitte Legal mówi też o konkluzjach dla przedsiębiorców: – Z dotychczasowych doświadczeń warto wyciągnąć wnioski na przyszłość i oprócz wdrożenia monitoringu i właściwej dyscypliny płatniczej zadbać też o to, by odpowiednio konstruować umowy , ułatwiając ich stosowanie i interpretację na potrzeby ustawy „antyzatorowej”.

– Oczywiście należy tu zaznaczyć, że są to zaległości, które firmy – wierzyciele zdecydowały się zgłosić do rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Wiele przedsiębiorstw długo zastanawia się, czy w ogóle to zrobić. Dane z rejestru dłużników stanowią więc jedynie fragment rzeczywistości, w której opóźnione płatności od kontrahenta to swego rodzaju norma – mówi nam rzeczniczka BIG Infomonitor Halina Kochalska.