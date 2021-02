Wiceminister Niedużak, który odegrał główną rolę w przygotowaniu obowiązującej od 1 stycznia 2020 r. ustawy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1649), poinformował natomiast, że do resortu wpłynęło ok. 3 tys. sprawozdań dotyczących tego, w jakich terminach najwięksi płatnicy CIT płacą swoim kontrahentom. Jak ocenił, dzięki sprawozdaniom wszyscy przedsiębiorcy oraz obywatele otrzymują wiedzę na temat tego, jak swoje zobowiązania regulują najwięksi przedsiębiorcy w Polsce. Jednocześnie duże podmioty będą mogły zaprezentować się jako rzetelni kontrahenci. Firmy miały obowiązek złożenia sprawozdań do resortu do 1 lutego. ‒ W tej chwili analizujemy sprawozdania. Postaramy się opublikować je jak najszybciej, w perspektywie najbliższego jednego‒dwóch miesięcy – zapowiedział Niedużak.