Innym zagadnieniem regulowanym przez rozporządzenie nr 2015/848 jest to, w jakim państwie dany dłużnik może żądać wszczęcia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego. Zgodnie z ogólną zasadą może on domagać się otwarcia postępowania na terytorium tego państwa, gdzie znajduje się główny ośrodek jego podstawowej działalności (tzw. COMI – ang. centre of main interest). Zaś głównym ośrodkiem podstawowej działalności jest miejsce, w którym dłużnik regularnie zarządza swoją działalnością o charakterze ekonomicznym i które jako takie jest rozpoznawalne dla osób trzecich. W przypadku spółki lub osoby prawnej domniemywa się – wobec braku dowodu przeciwnego – że głównym ośrodkiem ich podstawowej działalności jest miejsce siedziby statutowej. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej niezależną działalność gospodarczą lub zawodową domniemywa się – wobec braku dowodu przeciwnego – że głównym ośrodkiem jej podstawowej działalności jest główne miejsce wykonywania tej działalności. Co ważne, przywołane domniemania mają zastosowanie tylko wtedy, gdy siedziba statutowa albo główne miejsce wykonywania działalności nie zostały przeniesione do innego państwa członkowskiego w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego. Natomiast w sytuacji, gdy dłużnik jednocześnie prowadzi działalność głównie w jednym państwie, ale w innym kraju także taka działalność jest prowadzona, to dopuszczalne jest wszczęcie w tym drugim kraju odrębnego postępowania ograniczonego co do skutków do tego właśnie państwa, w szczególności do znajdującego się tam majątku i wierzycieli. Warunkiem jest, by dłużnik w tym innym państwie posiadał oddział. Na potrzeby otwarcia postępowania upadłościowego pojęcie „oddziału” rozumie się szeroko, inaczej niż w prawie polskim. I tak jako oddział kwalifikuje się każde miejsce działalności, w którym dłużnik wykonuje lub w ostatnich trzech miesiącach przed złożeniem wniosku o wszczęcie głównego postępowania upadłościowego wykonywał przy wykorzystaniu zasobów ludzkich i majątkowych działalność gospodarczą niemającą charakteru tymczasowego. Tu również pojawia się warunek posiadania oddziału przez co najmniej trzy miesiące. Przepisy nakazujące posiadanie siedziby lub oddziału przez pewien okres wprowadzono, by ukrócić praktyki polegające na przenoszeniu się przedsiębiorcy z jednego państwa do drugiego wyłącznie po to, by wszcząć postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne na podstawie bardziej korzystnych przepisów. Przed brexitem kierunkiem takich przeniesień była zaś przede wszystkim właśnie Wielka Brytania, która ma korzystne dla dłużników przepisy nakierowane m.in. na szybką restrukturyzację zadłużenia.