„Objęcie tej grupy sprawdzeniem przeszłości wynika z potrzeby wzmocnienia ochrony stref ogólnodostępnych portów lotniczych. Doświadczenia ostatnich lat (np. ataki w portach lotniczych w Burgas, Stambule i Brukseli) wskazują, że właśnie te strefy są obecnie szczególnie narażone na akty bezprawnej ingerencji” – czytamy w uzasadnieniu do projektu nowelizacji prawa lotniczego. Przygotowało go Ministerstwo Infrastruktury. W znacznej mierze to po prostu wykonanie naszych zobowiązań unijnych wynikających z rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej nr 2019/103.