‒ Wykazanie spadku przychodów między miesiącami, w których obowiązywały ograniczenia działalności gospodarczej , nie jest uzasadnione, bo jak ma porównać przychód stycznia do grudnia zamknięta firma, która ma zero przychodu w obu miesiącach? – zastanawia się Adam Abramowicz, rzecznik MSP. Skierował on właśnie w tej sprawie pismo do wicepremiera Jarosława Gowina.