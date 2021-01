Co najistotniejsze dla wielu zainteresowanych: przepisy dotyczące fundacji rodzinnej znajdą się w odrębnej ustawie. W ubiegłych latach długo dyskutowano, czy regulacje te powinny zostać dodane do kodeksu spółek handlowych, ustawy o fundacjach czy – właśnie – stanowić odrębny akt prawny. Projektodawca, którym jest Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, chce, aby fundacja rodzinna była osobą prawną (to również nie było oczywiste). Do jej utworzenia konieczne będzie sporządzenie przez notariusza aktu założycielskiego albo testamentu, obejmującego oświadczenie o utworzeniu fundacji rodzinnej, sporządzenie statutu, wniesienie wybranego mienia do fundacji rodzinnej oraz wpis do rejestru fundacji rodzinnych. Organem zarządzającym będzie zarząd, zaś organem nadzoru – rada protektorów. Dodatkowo funkcjonować będzie zgromadzenie beneficjentów jako – jak określił projektodawca – „organ epizodyczny”. Czyli po prostu twór mający za zadanie głównie uzupełnianie składu organu nadzorczego, a w przypadku jego braku – organu zarządzającego.