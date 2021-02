Zatem skoro podatnik był zwolniony z VAT, to błędem było złożenie zarówno deklaracji VAT-7, jak i JPK_VAT. W takim przypadku należałoby „wycofać” te złożone deklaracje i JPK_VAT. Jak to zrobić? Przyznam, że przepisy nie przewidują takiego mechanizmu, więc chyba właściwym rozwiązaniem byłoby złożenie rozliczeń zerujących. Nie oznacza to jednak, że klient biura nie musi rozliczyć VAT wykazanego w fakturach. Jeżeli podatnik jest zwolniony, a mimo to wykazał kwoty VAT w wystawionych i wprowadzonych do obrotu prawnego fakturach, to musi go zapłacić w trybie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT. Nie jest to jednak VAT należny tytułem wykonania czynności opodatkowanej, wykazywany w deklaracji i JPK_VAT, a kwota do zapłaty do urzędu skarbowego (tak np. WSA w Olsztynie w wyroku z 9 grudnia 2020 r., sygn. akt I SA/Ol 593/20).