Koszty ogrzewania podniosą czynsze za mieszkania. Potrzebna zmiana prawa

Wzrastające koszty ogrzewania mogą dramatycznie wpłynąć na budżety domowe Polaków. Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami apeluje o legislacyjne zmiany mające ochronić mieszkańców przed drastycznymi podwyżkami cen energii cieplnej. Zmiany te są nieuchronne w wyniku wygaśnięcia mechanizmów osłonowych, co może zwiększyć ubóstwo energetyczne.

Wspólnik i menedżer nie zaoszczędzą już na usługach dla własnej spółki

Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzić zmiany mające na celu ograniczenie optymalizacji podatkowej przez wspólników i menedżerów spółek. Nowe przepisy przewidują opodatkowanie usług świadczonych na rzecz podmiotów powiązanych według stawki 17 proc., co ma wejść w życie od 2026 roku.

Staż tylko z umową i za pieniądze

Nowe przepisy dotyczące staży wprowadzają obowiązek podpisania umowy i wypłaty wynagrodzenia dla stażystów. Ministerstwo tłumaczy, że zmiany te mają zakończyć praktyki traktowania stażystów jako darmowej siły roboczej. Eksperci jednak ostrzegają, że nowe regulacje mogą zmniejszyć liczbę ofert staży, szczególnie w małych i średnich firmach.