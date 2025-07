Podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia Sejm uchwalił nowelizację kodeksu postępowania karnego, poszerzającą zakres elektronicznej komunikacji z sądami. Odbyło się również pierwsze czytanie innego rządowego projektu zmian w tej samej ustawie, które mają usprawnić czynności procesowe.

Celem już przyjętej nowelizacji jest przyspieszenie postępowań karnych oraz redukcja związanych z nimi kosztów. Zgodnie z nowymi przepisami, prokuratorzy, obrońcy, pełnomocnicy będący adwokatami lub radcami prawnymi, a także Prokuratoria Generalna RP będą mogli składać pisma procesowe do sądów za pośrednictwem kont w sądowym Portalu Informacyjnym. Nowe rozwiązania obejmą postępowania karne oraz sprawy o wykroczenia, w tym: wnioski o sporządzenie uzasadnienia wyroku, środki odwoławcze, odpowiedzi na środki odwoławcze, pisma w postępowaniu odwoławczym.

Wnoszenie pism w tej formie będzie miało charakter dobrowolny. Nadal pozostanie możliwość składania dokumentów w tradycyjny sposób – na biurze podawczym lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Z podpisem kwalifikowanym

Pisma składane za pośrednictwem Portalu Informacyjnego będą musiały być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub zaawansowanym podpisem elektronicznym (w przypadku prokuratora, wydawanym przez prokuraturę). Nowelizacja umożliwi też doręczanie przez sądy treści orzeczeń i zarządzeń za pośrednictwem Portalu Informacyjnego. Uchwalona przez Sejm ustawa została skierowana do Senatu.

Okazanie na podstawie zdjęcia

Kolejny projekt zmian k.p.c., który po pierwszym czytaniu skierowano do prac w komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, dotyczy dokumentowania czynności okazania w postępowaniu karnym. Przewiduje możliwość wydania przez ministra sprawiedliwości rozporządzenia, które wprowadzi m.in. obowiązek dołączania do protokołu zdjęcia osób okazywanych.

Obecnie kodeks postępowania karnego nie wymaga, by czynność okazania była utrwalana za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. W efekcie nie ma obowiązku dołączania zdjęć osób okazywanych do protokołu, co może utrudniać późniejszą ocenę tej czynności przez sąd oraz ograniczać możliwość jej rzetelnej weryfikacji.