Dziennik Ustaw z 27 marca 2025 r.

Wykaz towarów

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 24 marca 2025 r. w sprawie szczegółowego wykazu towarów, od których są naliczane, pobierane, przekazywane i wpłacane wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych Poz. 397

Podstawa prawna Weszło w życie 1 kwietnia 2025 r.

Omówienie: Załącznik do rozporządzenia zawiera szczegółowy wykaz towarów, od których są naliczane, pobierane, przekazywane i wpłacane wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych, o których mowa w odpowiednich przepisach ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych.

Warunki udzielania wsparcia

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 24 marca 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Poz. 398

Podstawa prawna Weszło w życie z dniem następującym po ogłoszeniu, tj. 28 marca 2025 r.

Omówienie: Nowe regulacje przewidują m.in., że wsparcie udzielane jest na przedsięwzięcia, których realizacja trwa nie dłużej niż 28 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem i nie dłużej niż do 31 grudnia 2025 r.

Ustalenie wysokości ryczałtu

Obwieszczenie ministra zdrowia z 17 marca 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie sposobu ustalenia wysokości ryczałtu dla Krajowego Ośrodka Monitorującego i poszczególnych Wojewódzkich Ośrodków Monitorujących oraz wysokości współczynników korygujących Poz. 399

Świadczenia opieki zdrowotnej

Obwieszczenie ministra zdrowia z 5 marca 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Poz. 400

Dokumenty publiczne

Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 marca 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów publicznych Poz. 401

Podstawa prawna Wejdzie w życie po upływie dwóch lat od ogłoszenia, tj. 28 marca 2027 r., z wyjątkiem przepisów wchodzących w życie w innych terminach

Omówienie: Dokumentami publicznymi kategorii drugiej są m.in.:

te, o których mowa w ustawie o broni i amunicji, w tym legitymacja posiadacza broni, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie odpowiednich unormowań ustawowych;

te, o których mowa w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w tym: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych; dyplom doktorski i dyplom habilitacyjny; zaświadczenie wydawane po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego dyplomu ukończenia studiów za granicą;

te, o których mowa w ustawie o zawodzie farmaceuty: „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”; dyplom specjalisty;

te, o których mowa w ustawie o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych: zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii; dyplom lekarza weterynarii posiadającego tytuł specjalisty.

Złożenie zabezpieczenia

Rozporządzenie ministra finansów z 25 marca 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce Poz. 402

Podstawa prawna Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. 11 kwietnia 2025 r.

Omówienie: Dłużnik lub osoby, o których mowa w odpowiednich przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013, mogą złożyć zabezpieczenie, m.in. składając dokumenty płatnicze na kwotę równą wysokości zabezpieczenia określoną według wartości nominalnej tych dokumentów:

we właściwym urzędzie celno-skarbowym, w przypadku złożenia tych dokumentów jako zabezpieczenie pojedyncze, albo

we właściwej izbie administracji skarbowej, w przypadku złożenia tych dokumentów jako zabezpieczenie generalne.

Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego

Rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 26 marca 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia Poz. 403

Podstawa prawna Weszło w życie z dniem następującym po ogłoszeniu, tj. 28 marca 2025 r.

Omówienie: Zmienił się załącznik do rozporządzenia zawierający tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach, o których mowa w odpowiednich regulacjach rozporządzenia, a także dla pracowników zatrudnionych w Centrum e-Zdrowia.

Zgłoszenie rejestracyjne

Rozporządzenie ministra finansów z 26 marca 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych, które powinny być zawarte w dokumentach związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego Poz. 404

Podstawa prawna Weszło w życie 1 kwietnia 2025 r.

Omówienie: Zgłoszenie rejestracyjne podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą zawiera m.in. określenie rodzaju wyrobów podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, będących przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej, w tym:

urządzenia do waporyzacji,

zestawy części do urządzeń do waporyzacji,

saszetki nikotynowe,

inne wyroby nikotynowe.

Ponadto zgłoszenie rejestracyjne podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą zawiera m.in. określenie rodzaju wyrobów objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego, będących przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej, w tym:

urządzenia do waporyzacji,

saszetki nikotynowe,

inne wyroby nikotynowe.

Wprowadzanie zakazu

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 27 marca 2025 r. w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwierząt, produktów i przedmiotów, które mogą przenosić pryszczycę Poz. 405

Podstawa prawna Weszło w życie z dniem następującym po ogłoszeniu, tj. 28 marca 2025 r.

Omówienie: Zakazano wprowadzania na terytorium Polski z terytorium Węgier oraz z powiatu Neusiedl am See położonym w kraju związkowym Burgenland na terytorium Austrii następujących zwierząt, produktów i przedmiotów, które mogą przenosić pryszczycę:

zwierząt parzystokopytnych i materiału biologicznego tych zwierząt;

świeżego mięsa, podrobów, mięsa mielonego, mięsa oddzielonego mechanicznie, surowych wyrobów mięsnych, osłonek i produktów mięsnych pozyskanych ze zwierząt parzystokopytnych;

surowego mleka, siary i produktów mlecznych pozyskanych od zwierząt parzystokopytnych;

produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych w rozumieniu odpowiednich przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009, pozyskanych od zwierząt parzystokopytnych;

obornika, słomy i siana.

Utraciło moc rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 21 marca 2025 r. w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwierząt, produktów i przedmiotów, które mogą przenosić pryszczycę (Dz.U. poz. 358).

Dziennik Ustaw z 28 marca 2025 r.

Oznaczanie wyrobów akcyzowych

Rozporządzenie ministra finansów z 26 marca 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy Poz. 406

Podstawa prawna Weszło w życie 1 kwietnia 2025 r.

Omówienie: Rozporządzenie przewiduje m.in., że dopuszczalne miesięczne straty banderol powstałe w procesie oznaczania wyrobów akcyzowych na terytorium kraju w stosunku do łącznej liczby banderol wykorzystanych w ciągu miesiąca kalendarzowego mogą wynosić najwyżej dla poszczególnych rodzajów wyrobów:

0,5 proc. – dla opakowań jednostkowych płynu do papierosów elektronicznych zawartego w jednorazowych papierosach elektronicznych;

0,5 proc. – dla opakowań jednostkowych urządzeń do waporyzacji;

0,5 proc. – dla opakowań jednostkowych saszetek nikotynowych;

0,5 proc. – dla opakowań jednostkowych innych wyrobów nikotynowych.

System kierowania bezpieczeństwem narodowym

Rozporządzenie Rady Ministrów z 25 marca 2025 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym Poz. 407

Podstawa prawna Weszło w życie 29 marca 2025 r.

Omówienie: W skład systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym wchodzą:

prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;

marszałek Sejmu;

marszałek Senatu;

prezes Rady Ministrów;

ministrowie, centralne organy administracji rządowej oraz wojewodowie;

organy administracji rządowej nieobjęte zakresem działów administracji rządowej zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy o działach administracji rządowej;

wskazani przez wojewodów stosownie do kompetencji: kierownicy zespolonych służb, inspekcji, straży, organy niezespolonej administracji rządowej, o których mowa w odpowiednich unormowaniach ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;

wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast), prezydenci miast na prawach powiatu, starostowie oraz marszałkowie województw.

Prezes Rady Ministrów może włączyć w skład systemu kierowania inne organy niż wyżej wymienione. W skład systemu kierowania wchodzą również organy dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, w tym naczelny dowódca Sił Zbrojnych, z chwilą jego mianowania i przejęcia dowodzenia siłami, o których mowa w przepisach ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej. Organizację przygotowania systemu kierowania realizuje się w szczególności przez:

zachowanie ciągłości podejmowania i przekazywania decyzji;

monitorowanie źródeł, rodzajów, kierunków i skali zagrożeń;

reagowanie na powstałe zagrożenia bezpieczeństwa państwa na terytorium Polski oraz poza jej granicami;

minimalizowanie i usuwanie skutków zagrożeń bezpieczeństwa państwa;

monitorowanie i uzupełnianie zasobów obronnych państwa.

Przedsięwzięcia umożliwiające organom wykonywanie zadań związanych z kierowaniem bezpieczeństwem narodowym realizuje się w obszarach:

przygotowania infrastruktury budowlanej;

zapewnienia ochrony lub obrony;

przygotowania systemów łączności;

zabezpieczenia transportu;

zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych;

innych wynikających z właściwości rzeczowej organów wchodzących w skład systemu kierowania.

Zezwolenia na wykonywanie działalności

Rozporządzenie ministra finansów z 21 marca 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego Poz. 408

Podstawa prawna Weszło w życie 1 kwietnia 2025 r.

Omówienie: Zmieniły się załączniki do rozporządzenia zawierające wzory wniosku:

wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego;

wydanie zezwolenia na wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy przez podatnika, o którym mowa w odpowiednich przepisach ustawy o podatku akcyzowym;

wydanie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający.

Obszary morskie

Ustawa z 20 marca 2025 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz ustawy o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych Poz. 409

Podstawa prawna Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. 12 kwietnia 2025 r., z wyjątkiem przepisów, które wchodzą w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia

Omówienie: Badania na polskich obszarach morskich mogą być prowadzone przez obce państwa oraz obce osoby prawne, obce jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i obce osoby fizyczne, a także przez właściwe organizacje międzynarodowe, po uzyskaniu pozwolenia ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, wydanego w drodze decyzji, po uzgodnieniu z ministrami właściwymi do spraw: klimatu, środowiska, gospodarki, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wewnętrznych, szkolnictwa wyższego i nauki, z ministrem obrony narodowej, szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz szefem Agencji Wywiadu. Jeżeli badania dotyczą żywych zasobów morza, pozwolenie wydaje minister właściwy do spraw rybołówstwa po uzgodnieniu z ministrami właściwymi do spraw: klimatu, środowiska, gospodarki, gospodarki morskiej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wewnętrznych, szkolnictwa wyższego i nauki, z ministrem obrony narodowej, szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz szefem Agencji Wywiadu. Ponadto nowelizacja przewiduje dodanie do ustawy rozdziału dotyczącego zatopionych materiałów niebezpiecznych. ©℗