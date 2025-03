Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 2024 roku zgłoszono 1,11 mln formularzy RUD, które zawierały informacje o 1,38 mln umów o dzieło. W obu przypadkach są to najniższe poziomy notowane od założenia rejestru.

Jak informuje ZUS średnio na miesiąc składano 92,9 tys. zgłoszeń formularzy RUD. W badanym okresie zawierały one informacje o prawie 1,38 mln umów o dzieło. "W ujęciu miesięcznym można stwierdzić, że przeciętnie liczba zgłaszanych umów o dzieło wynosiła 114,8 tys. Największa liczba umów została zgłoszona w marcu - 125,6 tys., najmniejsza w sierpniu - 101,5 tys." - czytamy w raporcie.

Jest to najmniejsza liczba formularzy oraz umów o dzieło zgłoszonych do ZUS od początku funkcjonowania rejestru umów o dzieło. "Nie zmieniła się jednak charakterystyka podmiotów, które zgłaszają umowy o dzieło, ani ich wykonawców" - podkreśla ZUS.

W 2024 r. do ZUS wpłynęło o 97,6 tys. mniej formularzy RUD i zgłoszono na nich o 235,1 tys. umów o dzieło mniej niż w 2023 r. Porównując liczbę złożonych formularzy do lat 2021-2022 r., spadek ten jest mniejszy - odpowiednio o 19,9 tys. oraz 49,5 tys., to w przypadku liczby zgłaszanych umów o dzieło w 2024 r. w porównaniu do lat 2021-2022 spadek jest zdecydowanie większy i wynosi kolejno 339,7 tys. oraz 319,2 tys.

"Najwięcej osób wykonywało umowy o dzieło zgłoszone w sekcji - informacja i komunikacja - 82,3 tys. wykonawców (20,18 proc.). Na dalszych miejscach znalazły się sekcje: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna - 73,8 tys. wykonawców (18,10 proc.), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją - 56,9 tys. wykonawców (13,95 proc.), edukacja - 50,3 tys. wykonawców (12,34 proc.) oraz pozostała działalność usługowa - 45,2 tys. wykonawców (11,07 proc.)" - czytamy dalej.

Liczba cudzoziemców wykazanych w formularzach RUD wyniosła ponad 19,3 tys., co stanowi 5,29 proc. wszystkich osób wykonujących umowy o dzieło. Najczęściej podpisywano umowy z obywatelami Ukrainy - 43,38 proc.. Dalej znaleźli się obywatele Białorusi - 28,46 proc., Rosji - 3,4 proc., Wielkiej Brytanii - 1,61 proc., Niemiec - 1,59 proc., Indii - 1,23 proc., Pakistanu - 1,2 proc. i Włoch - 1,05 proc.. Natomiast liczba umów o dzieło zawartych z cudzoziemcami wyniosła 66,8 tys., co stanowi 4,85 proc. wszystkich umów o dzieło zawartych w 2024 r., wyliczono w materiale.

"Choć liczba zgłaszanych umów o dzieło w 2024 r. jest najniższa od początku istnienia rejestru umów o dzieło, zanotowano niewielki wzrost odsetku umów o dzieło zawieranych z cudzoziemcami w porównaniu z rokiem poprzednim. Najczęściej zawierane są one nadal z obywatelami Ukrainy, ale należy podkreślić wzrost liczby umów o dzieło zawieranymi z obywatelami Białorusi, a także pojawienie się wśród cudzoziemców, z którymi najczęściej zawierano umowy o dzieło, obywateli m.in. Indii" - napisano też w raporcie.