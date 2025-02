Dziennik Ustaw z 30 stycznia 2025 r.

Warunki dozoru technicznego

Obwieszczenie ministra infrastruktury z 14 stycznia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra transportu w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych Poz. 125

Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 23 grudnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku akcyzowym Poz. 126

Karty powołania do służby wojskowej

Rozporządzenie ministra obrony narodowej z 17 stycznia 2025 r. w sprawie doręczania kart powołania do służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny Poz. 127

Podstawa prawna Weszło w życie z dniem następującym po ogłoszeniu, tj. 31 stycznia 2025 r.

Omówienie: Wójtowie, burmistrzowie albo prezydenci miast doręczają, za potwierdzeniem odbioru, karty powołania do służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, nazywane dalej „kartami powołania”, wystawione przez szefów wojskowych centrów rekrutacji (WCR) właściwych ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące osoby powołanej.

Karty powołania do służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny mogą być doręczane także przez jednostki wojskowe, pracowników jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej Spółki Akcyjnej, nazywanej dalej „pocztą”, lub policję.

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta może zarządzić, w porozumieniu z szefem Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, przekazanie kart powołania przez szefów WCR bezpośrednio:

dowódcom jednostek wojskowych;

poczcie;

policji.

Szefowie WCR przekazują karty powołania wraz z potwierdzeniem ich odbioru wójtom, burmistrzom albo prezydentom miast w celu przechowywania tych dokumentów i doręczenia ich adresatom po otrzymaniu hasła określonego za pomocą tabeli sygnałowej, środkami łączności przewodowej, radiowej, elektronicznej albo na podstawie dokumentu zawiadamiania przekazanego bezpośrednio przez osobę upoważnioną przez szefa WCR. Otrzymanie hasła środkami łączności adresat potwierdza za pośrednictwem tych samych środków.

W przypadku gdy wójt, burmistrz albo prezydent miasta nie ma warunków do przechowywania kart powołania, na jego wniosek szefowie WCR przekazują karty powołania na przechowanie komendantom powiatowym (miejskim) lub rejonowym policji lub komendantom komisariatów policji, określonym przez komendanta wojewódzkiego policji.

Przekazanie kart powołania z podziałem na rejony i trasy ich doręczeń następuje za potwierdzeniem odbioru.

Szef WCR prowadzi „Wykaz aktualizacji kart powołania przekazanych na przechowanie urzędowi gminy (miasta)”, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Informację o powołaniu do służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny podaje się do publicznej wiadomości przez obwieszczenie ministra obrony narodowej o zarządzeniu przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mobilizacji powszechnej. Wzór tego obwieszczenia jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji lub osoba przez niego upoważniona zarządza, w ramach określonego stanu gotowości bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, przekazanie przez szefów WCR pakietów z obwieszczeniami w związku z ogłoszeniem mobilizacji. Szefowie WCR przekazują pakiety z obwieszczeniami wójtom, burmistrzom i prezydentom miast.

Pakiety z obwieszczeniami przekazuje się za pokwitowaniem.

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta opracowuje plan rozplakatowania obwieszczeń na danym terenie w uzgodnieniu z szefem WCR, któremu przekazuje kopię planu.

Państwowa Straż Pożarna

Obwieszczenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 21 stycznia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie warunków i trybu udzielania urlopów strażakom Państwowej Straży Pożarnej Poz. 128

Ochrona zdrowia

Ustawa z 5 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Poz. 129

Podstawa prawna Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. 14 lutego 2025 r.

Omówienie: Nowelizacją dokonano zmian m.in. w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zgodnie z nowymi unormowaniami, świadczeniobiorcom: do ukończenia 18. roku życia, a także po ukończeniu 65. roku życia przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne określone w wykazie, o którym mowa w odpowiednich przepisach ustawy o refundacji, ustalonym w sposób określony w rozporządzeniu, na podstawie recepty wystawionej przez osobę uprawnioną w rozumieniu ustawy o refundacji, w tym również posiadającą prawo wykonywania zawodu, która zaprzestała jego wykonywania i wystawia receptę dla siebie albo dla małżonka, albo dla osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, albo dla krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa.

Takie uprawnienie świadczeniobiorcy:

przysługuje w zakresie, w jakim przepisywany lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny podlegają refundacji na zasadach wynikających z ustawy o refundacji;

jest uwzględniane na recepcie w oparciu o wiek pacjenta oraz o wyżej wymieniony zakres, przy pomocy narzędzia informatycznego, o którym mowa w odpowiednich unormowaniach ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, jeżeli recepta ta jest wystawiana w postaci elektronicznej.

Ponadto nowelizacja wprowadza zmiany m.in. w ustawie – Prawo farmaceutyczne. Nowe przepisy dotyczą m.in. przypadku gdy apteka ogólnodostępna nie pełniła dyżuru albo pełniła go w wymiarze mniejszym niż zostało to wyznaczone w uchwale zarządu powiatu.

W takiej sytuacji podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną ma obowiązek zwrotu dotychczas otrzymanego wynagrodzenia ryczałtowego z tytułu pełnienia dyżurów, od czasu wyznaczenia do ich pełnienia, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. W takim przypadku Narodowy Fundusz Zdrowia wzywa podmiot prowadzący aptekę do zapłaty kwoty w wysokości określonej w zdaniu pierwszym, a podmiot ten ma obowiązek jej zapłaty w terminie 14 dni od otrzymania wezwania.

Nowe przepisy dotyczą również sytuacji, gdy w wyniku działania siły wyższej apteka ogólnodostępna nie pełniła dyżuru albo pełniła go w wymiarze mniejszym niż zostało to wyznaczone w uchwale zarządu powiatu. W takim przypadku podmiot prowadzący aptekę jest zobowiązany do powiadomienia o tym zarządu powiatu oraz Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie 14 dni od ustąpienia działania siły wyższej.

Wyżej wymieniony obowiązek zwrotu otrzymanego wynagrodzenia nie dotyczy przypadków będących wynikiem:

działania siły wyższej, o których podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną powiadomił Narodowy Fundusz Zdrowia we wskazanym terminie;

wystąpienia przyczyn losowych innych niż siła wyższa, o których podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną powiadomił zarząd powiatu oraz Narodowy Fundusz Zdrowia w terminie 14 dni od ich wystąpienia.

Ponadto nowe przepisy przewidują, że receptę farmaceutyczną można również wystawić na produkt immunologiczny niezbędny do przeprowadzania w aptece zalecanego szczepienia ochronnego w rozumieniu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w tym z uwzględnieniem uprawnień dodatkowych przysługujących na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Recepta ta jest podstawą zastosowania produktu immunologicznego w aptece ogólnodostępnej, w której farmaceuta ją wystawił.

Monitor Polski z 23 stycznia 2025 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie

Obwieszczenie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 22 stycznia 2025 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2024 r. Poz. 80

Omówienie: Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2024 r. wyniosło 8821,25 zł.

Wchodzą w życie 5 lutego 2025 r.

Przygotowania obronne państwa – rozporządzenie Rady Ministrów z 14 stycznia 2025 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa realizowanych przez organy administracji rządowej, organy samorządu terytorialnego i przedsiębiorców (Dz.U. z 21 stycznia 2025 r. poz. 73)

Omówienie: Wykonywanie zadań w ramach przygotowań obronnych państwa następuje w ramach planowania operacyjnego przez nakładanie zadań na ministrów kierujących działami administracji rządowej, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez prezesa Rady Ministrów albo ministra, albo też określoną grupę tych podmiotów, marszałków województw, starostów, prezydentów miast, wójtów i burmistrzów oraz na jednostki organizacyjne utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorców lub innych wykonawców zadań.

Wykonywanie zadań w ramach przygotowań obronnych państwa w zakresie planowania operacyjnego następuje m.in. w drodze sporządzenia w ramach nowego cyklu planistycznego:

Planu Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej – przez ministra obrony narodowej na podstawie ustaleń przyjętych w strategii bezpieczeństwa narodowego i Polityczno-Strategicznej Dyrektywie Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej, po zasięgnięciu opinii szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego i szefa Służby Wywiadu Wojskowego w części dotyczącej zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa, w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie postanowienia o wydaniu Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej;

planów operacyjnych funkcjonowania działów administracji rządowej – przez ministrów kierujących tymi działami w terminie pięciu miesięcy od otrzymania wypisów z Planu Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej;

planów operacyjnych funkcjonowania urzędów obsługujących centralne organy administracji rządowej i jednostek organizacyjnych podległych prezesowi Rady Ministrów lub przez niego nadzorowanych – przez centralne organy administracji rządowej lub kierowników tych jednostek organizacyjnych w terminie pięciu miesięcy od otrzymania wypisów z wyżej wymienionego planu;

planów operacyjnych funkcjonowania urzędów obsługujących centralne organy administracji rządowej i jednostek organizacyjnych podległych danemu ministrowi lub przez niego nadzorowanych – przez centralne organy administracji rządowej lub kierowników tych jednostek organizacyjnych, na których nałożono zadania operacyjne, w terminie czterech miesięcy od otrzymania wypisów z planu operacyjnego funkcjonowania działu administracji rządowej;

planów operacyjnych funkcjonowania województw – przez wojewodów w terminie pięciu miesięcy od otrzymania wypisów z wyżej wymienionego planu;

planów operacyjnych funkcjonowania urzędów marszałkowskich – przez marszałków województw w terminie czterech miesięcy od otrzymania wypisów z planu operacyjnego funkcjonowania województwa;

planów operacyjnych funkcjonowania gmin i gmin o statusie miasta – przez odpowiednio wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w terminie trzech miesięcy od otrzymania wypisów z planu operacyjnego funkcjonowania powiatu;

planów operacyjnych funkcjonowania przedsiębiorców – przez przedsiębiorców, o ile organ nakładający zadania wykonywane w ramach przygotowań obronnych państwa zlecił wykonanie takiego planu, w terminie czterech miesięcy od otrzymania wypisów z planu operacyjnego funkcjonowania organu nakładającego zadanie.

Warunki przyznawania pomocy finansowej – rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 17 stycznia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 21 stycznia 2025 r. poz. 71)

Omówienie: Pomoc jest przyznawana na operację, która, oprócz warunków określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawie o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 spełnia m.in. następujący warunek.

Mianowicie będzie ona realizowana bez podziału na etapy albo etapami, a wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową nastąpi nie później niż do 30 września 2025 r. ©℗