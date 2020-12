Szef rządu podkreślał podczas konferencji prasowej, że Narodowy Program Szczepień daje nadzieję, której dzisiaj potrzebujemy. "Na pewno musi to być nasz narodowy cel, żeby zaszczepić jak najwięcej ludzi" - podkreślił.

Morawiecki zaznaczył, że w radzie medycznej przy premierze, w której zasiadają m.in. eksperci wirusologii i epidemiologii, głos jest jednorodny: "musimy się zaszczepić jak najszybciej, jak największą część populacji".

"Oczywiście będziemy zaczynali od medyków. Chcemy też stosunkowo szybko zaszczepiać nauczycieli, ale nie od tego uzależniamy powrót do szkół, od razu to chce podkreślić, że powrót do szkół będzie zależny od tego, jaki będzie przebieg pandemii w najbliższych 4-5 tygodniach, a nie od samego procesu szczepień" - zapowiedział.

Morawiecki zwrócił się do osób, które odczuwają niepokój związany ze szczepionką. "Szanowni państwo, zaufajmy nauce, zaufajmy naukowcom" - apelował.

"W zachodnich krajach, które przystępują wraz z nami do programu szczepień, jeszcze większy procent osób chce się zaszczepić - to jest lepsze dla nich, to jest dobra informacja dla nich. My też powinniśmy wejść mocno w ten program szczepień" - powiedział szef rządu.