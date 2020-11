Stracony lub osłabiony węch wskutek COVID-19 wraca zwykle w ciągu 2 miesięcy

Pacjenci, u których doszło do osłabienia lub całkowitej utraty węchu wskutek zakażenia koronawirusem, odzyskują go zazwyczaj w okresie do dwóch miesięcy - wynika z badania przeprowadzonego przez hiszpańskich naukowców.