Szefowa Strajku Kobiet przez rok nie wejdzie do Sejmu i Senatu

Senator Bogdan Klich (KO) udostępnił we wtorek skan pisma Straży Marszałkowskiej z zakazem oraz jego uzasadnieniem wstępu do Sejmu i możliwości udziału w pracach Senatu wydanym Marcie Lempart. Zakaz ma obowiązywać szefową Strajku Kobiet do 23 listopada przyszłego roku.