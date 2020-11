Włochy: 731 osób zmarło na Covid-19, jest ponad 32 tys. nowych zakażeń

731 osób zmarło ostatniej doby we Włoszech na Covid-19, co oznacza największą dobową liczbę zgonów od wczesnej wiosny. Potwierdzono 32191 nowych zakażeń koronawirusem - podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Wykonanych zostało 208 tys. testów,